Сапери вирішили підірвати міну в центрі Донецька

Сапери прийняли рішення підірвати міну в центрі Донецька через неможливість її транспортування.

Як повідомив УНІАН начальник обласного управління МНС Андрій БОНДАРЕНКО, після обстеження міни піротехнічна група прийшла до висновку, що боєприпас "приведено в бойовий стан".

"Піротехнічна група прийшла до висновку, що боєприпас приведено в бойовий стан. Тобто міна пройшла ствол міномета", - сказав А. БОНДАРЕНКО.

Він підкреслив, що у зв`язку з цим піротехніки прийняли рішення не транспортувати міну за межі міста, а підірвати боєприпас на місці виявлення.

"Міну обкладуть мішками з піском, щоб під час вибуху ні осколки, ні вибухова хвиля не вийшли за межі будівельного майданчика", - зазначив начальник облуправління МНС.

Він додав, що з району надзвичайної ситуації вже евакуйовано понад тисячу учнів і викладачів школи № 1, а також 62 людини із декількох житлових будинків і однієї адміністративної споруди.

А.БОНДАРЕНКО також повідомив, що на місці виявлення міни інших боєприпасів поки не виявлено. "Інших боєприпасів там поки не знайшли. Складу боєприпасів там не було", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня в центрі Донецька, на будівельному майданчику "Донбаської інвестиційно-будівельної компанії" (ДІСК), на перетині проспекту Маяковського й бульвару Пушкіна було виявлено 50-міліметрову мінучасів Великої Вітчизняної війни.