У Росії заявляють про стабільний стан здоров'я Сенцова, але офіційного висновку лікарів немає - Денісова

Омбудсмен висловила сподівання, що найближчим часом РФ все ж надішле офіційні медичні документи про справжній стан здоров’я українського режисера.

Російська сторона стверджує, що стан здоров'я незаконно засудженого у РФ українського режисера Олега Сенцова стабільний, але офіційного висновку консиліуму лікарів немає.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. «Отримала відповідь від голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова. Він повідомив про стан здоров’я Олега Сенцова. За його інформацією, 12 вересня було проведено консиліум лікарів Лабитнангської міської лікарні. Стан здоров’я Олега визначено ними як стабільний. До 3 жовтня заплановано проведення чергового консиліуму лікарів, щоб в подальшому оцінити стан здоров’я Олега і тактику його подальшого ведення. Сьогодні Олег перебуває під диспансерним наглядом через захворювання опорно-рухового апарату. Ще з 8 червня йому продовжують давати харчову суміш та проводити щоденну інфузійну терапію», - написала омбудсмен. Вона додала, що, окрім цієї інформації, з РФ жодного підтверджуючого медичного документу їй не надано, незважаючи на те, що вона наполягала на цьому вже давно. «Офіційного висновку консиліуму лікарів немає», - підкреслила вона.

Лутковська наголосила, що має великі сумніви щодо достовірності інформації, яка їй надана російською стороною. «Я маю великі сумніви щодо достовірності наданої мені інформації і якості проведення медичного огляду. Оскільки в міській лікарні до нього від самого початку ставилися жахливо. Йому не надавали належної медичної допомоги і тиснули психологічно. Саме це було істинною причиною відмови Олега від послуг лікарів Лабитнангського медичного закладу», - зазначила вона.

Омбудсмен висловила сподівання, що найближчим часом Росія все ж надішле офіційні медичні документи про справжній стан здоров’я Сенцова.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова у Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

Його утримують в колонії «Білий ведмідь» в Лабитнангі на Ямалі. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Його стан швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан здоров'я Сенцова задовільний.