У Москві затримали двох учасників пікетів на підтримку Сенцова і Балуха (відео)

Під час акції активістам погрожували побиттям, а у відділі поліції одного з них травмували.

У Москві затримали Марину Натапову і Костянтина Котова, які стояли з поодинокими пікетами на підтримку незаконно засуджених у РФ українців Олега Сенцова і Володимира Балуха.

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Як повідомляє правозахисний портал ОВС-Інфо, затриманих відвезли до відділу поліції по району Арбат.

Натапова написала пояснювальну, після чого її відпустили з поліції. Вона повідомила ОВС-Інфо, що у відділі інший затриманий тицьнув Котова в око, коли той підписував документи. Після цього йому викликали «швидку».

Перед тим, що трапилося, за словами Натапової, нападник і затримані разом із ним чоловік і дівчина підходили до активістів і погрожували їм побиттям. Коли пікетники викликали чергового, він, як стверджує Натапова, говорив, що «все нормально». Натапова припустила, що нападник може бути провокатором, і додала, що він знав про пікет на підтримку Сенцова.

Як повідомлялося, вчора російська правозахисниця Зоя Светова влаштувала поодинокий пікет біля Адміністрації президента РФ на підтримку Сенцова.