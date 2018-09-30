Під Донецьком з’явилася величезна телевежа, яка транслюватиме українські канали в окупованих районах
У селищі Гірник Донецької області збудовано найвищу вежу за часи незалежності України.
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Як повідомляє компанія Телемережі України на своїй сторінці у Facebook, висота вежі – 190 метрів. Компанія зазначає, що проект реалізовано «власними силами, за рахунок виключно власних коштів, з власної ініціативи та на свій ризик».
«З Надією на правдиву інформацію, з Вірою в розвиток телекомунікацій України, з Любов'ю до своєї справи ми збудували вежу в Гірнику Донецької області. Висотою 190 метрів, найвища вежа збудована за часи незалежності України. Власними силами, за рахунок виключно власних коштів, з власної ініціативи та на свій ризик ми пишаємося цією ПЕРЕМОГОЮ!!! Слава Україні! Далі буде...», – йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомляли місцеві ЗМІ, дана вежа, будівництво якої розпочалося у середині серпня, має покрити територію усієї Донецької області, в тому числі і окуповані райони.