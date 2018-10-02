Водій маршрутки на Волині розлютив мережу ставленням до дитини-пасажира (фото)

У мережі - хвиля гніву через жорстоку поведінку водія маршрутки.

У Луцьку Волинської області водій маршрутки відмовився везти 9-річного хлопчика через розірвану купюру.

Тому, за словами мами Лілії Довгун, школяр повинен був йти додому пішки. Про це вона написала у спільноті "Теревені про Луцьк" у Facebook.

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"Мій син (9 років) змушений йти додому пішки. І відстань невелика, від "Салюту" на сороковому до 21 школи. Водій не взяв дитину через надірвану купюру, сказав іти пішки", - повідомила жінка.

Мати хлопчика розповіла, що на проїзд давала йому 5 грн, "і не факт, що таку купюру не дали на решту".

У мережі - хвиля гніву через таку поведінку водія маршрутки. Деякі користувачі вважають, що винні й інші пасажири, адже вони могли б заплатити за дитину.

Раніше в Мелітополі Запорізької області водій маршрутки відмовився безкоштовно везти ветерана АТО.