Скандальний концерт на "Інтері": до Києва прилетіла любителька гастролей в РФ Світлана Лобода

Співачка виконала на зйомках разом зі своїм балетом гучний хіт Superstar.

Скандальна українська співачка Світлана Лобода, яка вже довгий час гастролює в Росії, прилетіла до Києва заради зйомок концерту на телеканалі "Інтер".

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Відповідні відео співачка виклала в Instastories.

"Дорогі друзі. ми знаходимося на дні народження телеканалу "Інтер", великий концерт сьогодні. Хороша атмосфера, хороші люди", - каже Лобода в одному з відео.

Співачка виконала на зйомках разом зі своїм балетом гучний хіт Superstar.

Зазначимо, що на концерті також був помічений та Андрій Доманський. Швидше за все він буде вести захід.

Нагадаємо, що ведучий раніше потрапив у скандал після появи в мережі запису "святкового концерту з нагоди Дня перемоги", в якому Андрій Доманський виголошує промову в стилі російської пропаганди.

"Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи в нашій столиці, де кожен метр просочений кров'ю наших співвітчизників", – сказав ведучий у супроводі оплесків за кадром.

Як повідомляв УНІАН, на концерт "Інтера" в Київ приїхали опальні українські співачки Ані Лорак і Таїсія Повалій, які живуть і працюють в Росії.