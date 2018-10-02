Смертельна ДТП у Харкові: Дронов заявив, що не пам’ятає момент зіткнення із Зайцевою

"Я не міг нічого зробити. Не встиг зреагувати фізично. Я навіть не відразу зрозумів, що відбулось та хто у мене влетів", - заявив Дронов.

Один з учасників резонансної ДТП в Харкові Геннадій Дронов заявив, що не пам’ятає момент зіткнення з автомобілем іншої фігурантки справи Олени Зайцевої.

Засідання Київського районного суду Харкова відбулося 2 жовтня.

«Я не міг нічого зробити. Не встиг зреагувати фізично. Я навіть не відразу зрозумів, що відбулось та хто у мене влетів. Всі деталі ДТП я показував під час слідчого експерименту. Нині ні прокурор, ні суд, ні експерти не змогли пояснити самого механізму ДТП. Всі тільки те й роблять, що твердять про уявну лінію", – підкреслив Дронов.

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Він додав, що не чув сигналу Lexus Зайцевої. За словами Дронова, на перехресті він рухався зі швидкістю 40 кілометрів на годину і не гальмував.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоний сигнал світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.