На Львівщині далекобійники перекривали рух на кордоні з Польщею на знак протесту проти кількаденних черг на кордоні (фото)

Далекобійники повідомляють, що на митницях кілька кілометрові черги в сторону Польщі в яких вони змушені стояти по дві і більше діб.

Біля пункту пропуску «Краковець» на українсько-польському кордоні (Львівська область) близько 50 водіїв вантажних автомобілів 2 жовтня на годину перекрили рух транспорту.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, в такий спосіб водії-далекобійники протестували проти великих черг на українсько-польському кордоні в яких вантажні фури очікують на перетин кордону кілька діб.

«2 жовтня, близько 19:05, на автодорозі "Львів - Краковець" біля митного посту "Краковець" 30-річний водій вантажного автомобіля Scania, мешканець Львівщини, разом із невідомими, у кількості близько 50 осіб, перекрили рух автомобілів у зв’язку з тим, що водії великогабаритних автомобілів протягом двох діб стоять у черзі для перетину кордону», - зазначається у повідомленні.

У відомстві зазначили, що близько 20.00 2 жовтня, рух на автодорозі сполученням "Львів - Краковець" було повністю відновлено.

Як повідомив координатор громадської організації «Варта 1», депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, участь в акції приймали водії-далекобійники, у такий спосіб вони хотіли висловити протест проти «тихого страйку» польських прикордонників, який спричиняє упродовж останніх двох тижнів скупчення вантажного та легкового транспорту на українсько-польському кордоні.

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«Далекобійники повідомляють, що на митницях кілька кілометрові черги в сторону Польщі в яких вони змушені стояти по дві і більше діб. Під час акції перекриття вони пропускали автобуси з пасажирами», - розповів Зінкевич.

У ситуацію з чергами на кордоні з Польщею втрутився губернатор Львівщини.

Як повідомили у прес-службі Львівської ОДА, голова Львівської ОДА Олег Синютка 2 жовтня звернувся до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та воєвод Підкарпатського та Люблінського Воєводств «із проханням у сприянні вирішення ситуації, що склалась у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні».

«У пунктах пропуску на українсько-польському кордоні спостерігаються черги автотранспортних засобів спричинені скупчення автомобілів низьким виконанням умов меморандуму між Україною та Польщею. Сторонами була спільно створена Система попереднього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій на українсько-польському кордоні з метою забезпечення ритмічності пропускних операцій. Ця система визначає оптимальну кількість транспортних засобів, що приймаються прикордонними службами кожної зі cторін за період однієї зміни». – повідомили у Львівській ОДА.

За інформацією Львівської ОДА, станом на 08.00 3 жовтня, у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні Львівщини у чергах стояло 1180 автомобілів. 400 транспортних засобів очікували у прикордонних автомобільних пунктах пропуску на Львівщині, а ще 780 скупчилися перед ними.