Соціологи нарешті розібралися, чому Україна обирає таку владу

У Києві відбулася презентація результатів річної програми досліджень Інституту Горшеніна «Ментальні основи вибору».

У повідомленні Інституту, переданому агентству УНІАН, говориться, що ця дослідницька програма була почата наприкінці 2006 року, і її метою було визначити, не кого і що обирають українці, а чому вони роблять такий вибір.

Основні висновки річної програми досліджень «Ментальні основи вибору» такі:

- Україна як держава і як суспільство відбулася, незважаючи на наявність безлічі проблем;

- у життєдіяльності населення Сходу і Заходу України немає тих суперечностей, які могли б вести до політичного протистояння;

- сьогодні в Україні немає такої більшості населення, яка б прагнула до Європейського Союзу або СНД;

- в Україні сьогодні немає середнього класу. Тих, кого можна було б віднести до середнього класу за ознакою матеріальної забезпеченості, освіти і характеру зайнятості, в країні – не більше 9%;

- у країні процвітає корупція;

- існує гостра необхідність підвищити рівень відповідальності місцевої влади від населення, тобто фактично від результатів роботи цієї влади;

- у політичних поглядах населення України переважають переваги демократичних перетворень.

Щодо самої презентації в Інституті Горшеніна повідомили, що в заході брали участь відомі українські політики і громадські діячі, урядовці, бізнесмени, діячі культури і мистецтва, посли інших держав, а також представники іноземних державних інститутів і організацій, журналісти.

Також в повідомленні зазначається, що за час дії програми результати досліджень одержали більше 40 тис. публікацій і коментарів українських і зарубіжних ЗМІ.

Інститут Горшеніна є членом міжнародної соціологічної асоціації ESOMAR.