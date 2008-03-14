Соціологи нарешті розібралися, чому Україна обирає таку владу
Дані інституту Горшеніна
У Києві відбулася презентація результатів річної програми досліджень Інституту Горшеніна «Ментальні основи вибору».
У повідомленні Інституту, переданому агентству УНІАН, говориться, що ця дослідницька програма була почата наприкінці 2006 року, і її метою було визначити, не кого і що обирають українці, а чому вони роблять такий вибір.
Основні висновки річної програми досліджень «Ментальні основи вибору» такі:
- Україна як держава і як суспільство відбулася, незважаючи на наявність безлічі проблем;
- у життєдіяльності населення Сходу і Заходу України немає тих суперечностей, які могли б вести до політичного протистояння;
- сьогодні в Україні немає такої більшості населення, яка б прагнула до Європейського Союзу або СНД;
- в Україні сьогодні немає середнього класу. Тих, кого можна було б віднести до середнього класу за ознакою матеріальної забезпеченості, освіти і характеру зайнятості, в країні – не більше 9%;
- у країні процвітає корупція;
- існує гостра необхідність підвищити рівень відповідальності місцевої влади від населення, тобто фактично від результатів роботи цієї влади;
- у політичних поглядах населення України переважають переваги демократичних перетворень.
Щодо самої презентації в Інституті Горшеніна повідомили, що в заході брали участь відомі українські політики і громадські діячі, урядовці, бізнесмени, діячі культури і мистецтва, посли інших держав, а також представники іноземних державних інститутів і організацій, журналісти.
Також в повідомленні зазначається, що за час дії програми результати досліджень одержали більше 40 тис. публікацій і коментарів українських і зарубіжних ЗМІ.
Інститут Горшеніна є членом міжнародної соціологічної асоціації ESOMAR.