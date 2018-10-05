Клімкін закликав українців "двадцять разів подумати" перед поїздкою до РФ
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців не їздити до Росії без нагальної необхідності.
Про це глава українського зовнішньополітичного відомства сказав в ефірі телеканалу "UA: Харків".
Глава МЗС зауважив, що на території Росії постійно перебуває близько 3 мільйонів українців.
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"Ми не вважаємо ніякі поїздки до Росії безпечними. Я це багато разів це казав. Кожен, хто їде до Росії, має пильнувати і розуміти, що йому загрожують можливі провокації", - заявив Клімкін.
Водночас він зауважив, що існують "людські питання і людські справи", наприклад, коли їдуть до хворих родичів.
Разом з тим Клімкін додав, що «не є добрим» їздити на заробітки до країни-агресора.
«Тому, їдучи до Росії, навіть розуміючи, що тобі туди дуже потрібно, необхідно двадцять разів подумати, поміркувати, а потім приймати рішення", - наголосив Клімкін.