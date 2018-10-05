Клімкін закликав українців "двадцять разів подумати" перед поїздкою до РФ

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вкотре нагадав, що громадянам України в РФ може загрожувати небезпека.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців не їздити до Росії без нагальної необхідності.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства сказав в ефірі телеканалу "UA: Харків".

Глава МЗС зауважив, що на території Росії постійно перебуває близько 3 мільйонів українців.

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"Ми не вважаємо ніякі поїздки до Росії безпечними. Я це багато разів це казав. Кожен, хто їде до Росії, має пильнувати і розуміти, що йому загрожують можливі провокації", - заявив Клімкін.

Водночас він зауважив, що існують "людські питання і людські справи", наприклад, коли їдуть до хворих родичів.

Разом з тим Клімкін додав, що «не є добрим» їздити на заробітки до країни-агресора.

«Тому, їдучи до Росії, навіть розуміючи, що тобі туди дуже потрібно, необхідно двадцять разів подумати, поміркувати, а потім приймати рішення", - наголосив Клімкін.