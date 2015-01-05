Українські хакери передали персональні дані більше тисячі бойовиків в СБУ

Про це повідомив хакер Євген Докукін в Facebook.

Читайте такожХакери оприлюднили документи МВС РФ, які підтверджують присутність російських військ на Донбасі

Зараз мова йде про те, що всі дані він передав до СБУ. За словами хакера, персональні дані про бойовиків включають: фото, імена, прізвища, по батькові, адреси, військові частини (для військовослужбовців РФ) і іншу інформацію.