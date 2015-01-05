Українські хакери передали персональні дані більше тисячі бойовиків в СБУ
07:28, 05 січня 2015Суспільство
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Українські кібер війська провели хакерську операцію і отримали персональні дані 1025 сепаратистів і терористів.
REUTERS
Про це повідомив хакер Євген Докукін в Facebook.
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Зараз мова йде про те, що всі дані він передав до СБУ. За словами хакера, персональні дані про бойовиків включають: фото, імена, прізвища, по батькові, адреси, військові частини (для військовослужбовців РФ) і іншу інформацію.
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