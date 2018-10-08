Резонансна справа кінця 2000-х: нардеп Грановський хоче звільнити довічно ув'язненого Панасенка

Народний депутат України Олександр Грановський почав роботу по звільненню довічно засудженого Володимира Панасенка. Останнього ще в 2008 році засудили за замах на життя Романа Федишина та вбивство школярки Марії Куцинди.

Ця справа набула широкого розголосу після того, як сім'я засудженого Володимира Панасенка неодноразово брала участь у різноманітних телевізійних шоу з метою допомогти йому домогтися справедливості. Як повідомляє депутат Грановський на своїй сторінці в Facebook, зараз у справі з'явилися нові факти.

По-перше, Володимир Панасенко пройшов перевірку на поліграфі. Висновок експерта – не причетний. «Але крім загальнолюдських питань, на які ми попередньо отримали відповідь, існують і юридичні. Саме про це ми повинні говорити і це повинні аналізувати. Мої питання викладено у вигляді додатків до цієї публікації», - пише Олександр Грановський.

По-друге, нардеп провів зустріч з Романом Федишиним, депутатом Львівської місцевої ради VII скликання, на якого було скоєно замах. Грановський пише, що досяг джентльменської угоди з Федишиним, який зробить публічну заяву, якщо відсутність складу злочину в діях Панасенко буде доведено. «Ми удвох поважаємо закон і будемо разом робити все від нас залежне, щоб з точки зору здорового глузду прийти до чесного висновку з приводу винуватості/невинуватості пана Володимира Панасенка. Якщо доступний нам фактаж буде свідчити, що пан Володимир цей злочин не вчиняв, я отримав чесне слово пана Романа, що останній буде готовий зробити публічну заяву про нові обставини по справі. Якщо виникне необхідність у зміні юридичної позиції, пан Роман з задоволенням це зробить. Якщо, кажучи юридичною мовою, вина пана Панасенка буде виглядати досить переконливо, я негайно зроблю відповідну заяву та утримаюся від будь-яких процесів, пов'язаних з переглядом вироку пану Панасенку», - заявив Олександр Грановський.

Крім цього, депутат додав, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Державної виконавчої служби Дмитро Сторожук знайомі з цією проблематикою і в будь-який момент готові допомогти. «Хочу запевнити професійних журналістів, які свого часу приєдналися до висвітлення кейса пана Панасенка, що це справа живе і не вмре», - написав Олександр Грановський.