У Львові військового засудили на 14 років за дезертирство і перехід на бік "ЛНР"

Військовослужбовець брав участь у бойових діях проти сил АТО.

Шевченківський районний суд Львова 8 жовтня засудив до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна військовослужбовця однієї з військових частин Львівської області за дезертирство і державну зраду.

Про це йдеться в повідомленні військової прокуратури Західного регіону.

Згідно з ним, в суді військовою прокуратурою Львівського гарнізону Західного регіону доведено, що старший солдат в червні 2014 року не з'явився з лікувального закладу у військову частину і по даний час незаконно перебуває за межами її розташування, проводячи час на власний розсуд.

"Крім того, доведено, що зазначений боєць, після завершення лікування у військовому госпіталі, вирішив стати на злочинний шлях для нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України. Зокрема, засуджений вступив до незаконного воєнізованого формування "Народна міліція" терористичної організації "ЛНР", де проходить службу по цей час у складі батальйону "Зоря", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що військовослужбовець брав участь у бойових діях проти сил АТО в районі Дебальцевого Донецької області, неодноразово виявляв інтерес до інформації про місця дислокації окремих підрозділів однієї з військових частин у зоні бойових дій, а в телефонних розмовах з військовослужбовцями намагався їх відмовити від виконання бойових завдань, а також перейти на бік незаконних воєнізованих формувань терористичних організацій "ЛНР/ДНР".

Суд врахував зазначені обставини, наведені прокурором, і засудив військовослужбовця до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах особливого періоду) і ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).