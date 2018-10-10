Жителі Ніжина поселили у своїх будинках евакуйованих із зони вибухів під Ічнею (відео)

Сьогодні, 10 жовтня, вранці інтенсивність вибухів на території арсеналу становила один в три хвилини.

У Ніжині Чернігівської області зареєстрували 494 евакуйованих із зони вибухів в Ічні, з них 44 дітей.

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Але в пунктах, відведених для людей із зони лиха, а це 5 шкіл, ночували тільки 43 людини. Всіх інших - цілими сім'ями, ніжинці забрали до себе додому.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що викликали пожежу. З прилеглих територій евакуйовано понад 12,5 тис. осіб.

Закрито повітряний простір у радіусі 30 км, припинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

Для запобігання надзвичайних ситуацій від газопостачання відключено Ічню та 11 населених пунктів Ічнянського району.

СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі. Сьогодні, 10 жовтня, вранці інтенсивність вибухів на території арсеналу становила один в три хвилини.