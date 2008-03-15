Роздрібний товарообіг зріс до 31 млрд. грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, в січні-лютому 2008 року зріс (у співставних цінах) на 29,7%, порівняно з січнем-лютим 2007 року, до 31 млрд. 025,8 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

Найбільші темпи роздрібного товарообороту за підсумками січня-лютого було зафіксовано в Чернівецькій - 45,4% (452,1 млн. грн.), Івано-Франківській і Донецькій - 40,7% ( 613,7 млн. грн. і 2 млрд. 771,6 млн. грн.) областях.