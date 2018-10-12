Гендиректор УНЛ Бочковський назвав кількість ігроманів в Україні

Кількість людей з проблемами ігроманії в Україні досить невелика і становить приблизно 2%. Такі результати соцдослідження про проблеми ігрової залежності, проведеного «Українською національною лотереєю».

Про це у своєму інтерв'ю виданню «Ділова столиця» повідомив генеральний директор УНЛ Андрій Бочковський.

Бочковський підкреслив, що УНЛ керується принципами відповідальної гри та реалізує комплексну програму, покликану запобігати виникненню ігрової залежності.

«Для розробки ефективних інструментів відповідальної гри необхідно розуміння поширеності проблеми серед населення і гравців. Також потрібно розуміти, наскільки вони обізнані щодо ризиків виникнення залежності. Якщо говорити про кількість населення, яке схильне до проблеми ігрової залежності, то Україна не дуже відрізняється від наших західних сусідів. Кількість людей з проблемою ігрової залежності не перевищує 2%, а проблем із залежністю конкретно серед лотерейних гравців ми взагалі не спостерігаємо. З'ясувалося, що тільки 4% респондентів грають регулярно - велика частина населення бере участь в лотереях час від часу, як ми і розраховуємо. Більш того, 86% гравців стверджують, що грають виключно у своє задоволення і не вважають лотерейні ігри будь-яким джерелом заробітку, що утримує їх від спроб відігратися», - заявив він.

За словами Бочковського, загалом, дослідження, проведене у співпраці з Міжнародною антинаркотичної асоціацією і Центром здорової молоді в 14 містах України, показало, що люди в Україні непогано орієнтуються в основних причинах розвитку ігрової залежності та в проявах такої проблеми.

Як повідомлялося, власник «Української національної лотереї» британський бізнесмен Майкл Джон Фогго вважає, що лотерейний ринок в Україні може запустити громадський рух на підтримку соціальних проектів через лотерею. «Прозорістю нашого бізнесу і залученням людей до участі в лотереї, ми плануємо змінити лотерейний ринок. Наша мета - це коли більшість населення може раз на тиждень придбати лотерейний квиток за 5-10 гривень, наприклад, при покупці продуктів в супермаркеті, і отримати шанс виграти мільйони, тим самим зробивши свій внесок у соціальні проекти», - заявив британський бізнесмен.