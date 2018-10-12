Вибухи біля Ічні: рятувальники не рекомендують жителям постраждалих населених пунктів повертатися додому (відео)

Влада закликає людей дочекатися завершеня роботи саперів, але місцеві жителі поспішають відновлювати свої помешкання.

На Чернігівщині рятувальники поки не рекомендують повертатися додому жителям найближчих до військового арсеналу населених пунктів - села Августівка та селища Дружба.

Про це УНІАН повідомили у Чернігівській облдержадміністрації.

За словами заступника голови Чернігівської ОДА, керівника оперативного штабу в Парафіївці Сергія Сергієнка, влада і рятувальники проводять роз'яснювальну роботу, що небезпека ще не минула, але місцеві жителі поспішають відновлювати свої помешкання.

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«Доки не пройдуть роботи з саперами, я прошу людей не повертатися, бо це наражає їх на небезпеку», - закликав він.

У свою чергу в. о. голови Чернігівської ОДА Юлія Свириденко серед найголовніших завдань назвала відновлення газо- та електропостачання, а також вчасне забезпечення будматеріалами постраждалих домогосподарств. «Люди вже повертаються у домівки, тож маємо спрацювати оперативно. Особлива увага — Августівці та Дружбі», - наголосила вона.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник апарату Ічнянської райдержадміністрації Марина Свинар, у постраждалих селах зараз проходять обстеження, складаються акти про завдані збитки. Також вона зазначила, що 45 мешканців с. Августівка, у тому числі родини з дітьми, поки що розмістили в Ічнянській центральній районній лікарні. «Холодно, тому люди побудуть у лікарні, доки не відновлять їхнє житло», - сказала Свинар.

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Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

З прилеглих територій евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. Для запобігання надзвичайних ситуацій від газопостачання відключено м. Ічня та 11 населених пунктів Ічнянського району.

Працює оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі. В Ічні та найближчих населених пунктах розпочалася операція з розмінування територія у радіусі 16 км від військового арсеналу.

Уряд для подолання наслідків вибухів на військовому арсеналі поблизу Ічні виділив 100 мільйонів гривень.

Довідка: площа території 6-го арсеналу Міноборони складає 682 га, у тому числі 402 га – технічна територія, на якій розташовано 128 місць зберігання боєприпасів. На арсеналі зберігалося 69,5 тисяч тон боєприпасів.