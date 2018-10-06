"Від його здоров'я мало що залишилося": рідні Сенцова сумніваються, що він вийде з голодування (відео)

Українські лікарі кажуть, що Олегу потрібна індивідуальна програма лікування.

Олег Сенцов у російській в'язниці поступово відходить від голодування. Поки російські тюремники кажуть, чим годують українського політв'язня, наші правозахисники намагаються дізнатися достовірну інформацію про його стан здоров'я.

Читайте такожСенцов припинив голодування - російські тюремники

Як йдеться в сюжеті ТСН, за словами тюремників, насамперед Сенцову відварили куряче філе, годують бульйоном і кашами з медом і навіть дають кисломолочні продукти. Про це заявив російським ЗМІ представник Федеральної служби виконання покарань Валерій Максименко. Проте в Києві уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова впевнена, що чоловік з такою відданою Україні позицією просто так здатися не міг. "Я вимагаю, щоб йому надали кращих незалежних медичних фахівців, які проведуть повний медичний огляд. Саме професійні фахівці-дієтологи повинні розробити схему виходу з голодування. Цих лікарів ми можемо привезти з України чи Європи", - заявила вона.

Бранцеві Кремля погрожували насильницьким годуванням на ліжку реанімаційного відділення. Такі методи передбачені російським законом, проте лише у випадку, якщо людина не в змозі самостійно приймати рішення. Тюремники запевнили, що режим харчування йому складали кращі дієтологи Москви, але перевірити це поки не вдається.

Про те, як повинен тривати поступовий, а головне обережний вихід з голодування, розповіла кандидат медичних наук, лікар-гастроентеролог-дієтолог Галина Незговорова. "Треба виходити з голодування стільки ж, скільки було витрачено на акт голодування. Він повинен їсти самостійно овочево-вуглеводні суміші, каші. І без примусу", - говорить вона. Фахівець переконана, що ставити Олегу діагноз, а вже тим більше говорити про стан здоров'я, не маючи доступу до пацієнта, практично неможливо. "Було б бажано було б об'єктивно, якби представники нашого медичного співтовариства подивилися", - вважає медик.