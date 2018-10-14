Затриманого в Криму українського моряка судна "ЯМК-0041" відпустили на похорон матері - омбудсмен

За словами омбудсмена Людмили Денісової, адмінмежу з Кримом він переходив у контрольному пункті в’їзду-виїзду „Каланчак“.

Члена екіпажу затриманого Росією в окупованому Криму судна “ЯМК-0041” відпустили на похорон матері.

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

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“Ми знаємо, що зараз член екіпажу судна „ЯМК-0041“ Геннадій Отичко їде до Армянська. Адмінмежу з Кримом він переходитиме у контрольному пункті в’їзду-виїзду „Каланчак“. Там на нього чекатимуть і в подальшому супроводжуватимуть мої представники”, — написала омбудсмен.

Згодом вона додала, що Геннадій Отичко, у якого у суботу померла мати, вже перебуває на підконтрольній Україні території.

"Щойно говорила з членом екіпажу судна "ЯМК-0041" Геннадієм Отичком. Він уже на підконтрольній Україні території, повертається в Очаків", - повідомила омбудсмен.

Вона також зазначила, що представники Уповноваженого супроводжують моряка додому.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут у Криму. На борту перебували п’ятеро членів екіпажу. Окупаційна влада повідомила, що членів затриманого співробітниками ФСБ Росії судна доставили до Криму «для проведення процесуальних дій».

У Держприкордонслужбі наголосили, що затримане судно мало всі необхідні документи на вилов риби на українській території.

МЗС назвало затримання українського судна узурпацією суверенних прав України щодо прилеглих до півострова акваторій і порушенням Конвенції ООН з морського права і звичайного міжнародного права.