У Києві урочисто проводжали Національну збірну на «Ігри нескорених» до Австралії (фото)

Завтра 15 українських спортсменів вирушать до Сіднея.

У Києві сьогодні урочисто проводжали Національну збірну України на «Ігри нескорених» в Австралії.

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Як повідомляє Урядовий портал, в урочистостях з нагоди від’їзду української команди взяла участь віце-прем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Ви люди, на яких рівняються не тільки ваші побратими, а й вся Україна…Ви вже перемогли: ви перемогли ворога, ви перемогли рутину і складнощі життя, ви перемогли себе. Ми пишаємося вами», - сказала вона.

Також віце-прем`єр подякувала за підтримку міжнародним партнерам з Великої Британії, Австралії, НАТО, зокрема, Агенції Альянсу з питань підтримки та постачання.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня національна збірна України відбуває на «Ігри нескорених» до Сіднея.

Змагання в паралімпійському стилі відбуватимуться з 20 по 27 жовтня. У них візьмуть команди 18 країн: Афганістан, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ірак, Італія, Йорданія, Нідерланди, Нова Зеландія, Польща, Румунія, Україна, Велика Британія, США.

Україну представлятимуть 15 спортсменів, які змагатимуться у шести дисциплінах: легка атлетика (біг, штовхання ядра, метання диску, стрибки в довжину), плавання (запливи на 50 і 100 м вільним стилем, брасом та на спині), веслування на тренажері (1-хвилинний спринт та 4-хвилинна витривалість), велоспорт на шосе, стрільба з лука, пауерліфтинг.

Для національної збірної цьогорічні змагання будуть вже другими - минулого року в Торонто вона завоювала 14 медалей, 8 з яких - золоті.

*** «Ігри нескорених» (Invictus Games) - міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, засновані принцом Вельським Гаррі в 2014 році. У змаганнях беруть участь військовослужбовці та ветерани з обмеженими фізичними можливостями, набутими під час виконання службових обов'язків.