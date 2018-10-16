Екзархи Константинополя заявили про готовність працювати над останнім етапом надання автокефалії УПЦ

Екзархи повернулися в Україну, щоб продовжити співпрацю над останнім етапом, який доведе до об’єднавчого собору.

Екзархи Вселенського патріарха підтвердили готовність співпрацювати з духовенством Української православної церкви Київського та Московського патріархатів для вручення Україні томосу про автокефалію.

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Про це екзархи заявили на зустрічі з президентом Петром Порошенком. «Ми повернулися, щоб продовжити співпрацю над останнім етапом, який доведе нас до об’єднавчого собору і до вручення томосу про незалежність Української православної церкви», - повідомили екзархи.

Президент Порошенко на зустрічі з представниками Константинопольського патріархату прокоментував рішення Російської православної церкви про розірвання відносин зі Вселенським патріархатом. «Така реакція лише підтверджує, що ми на правильному шляху. Російська церква зараз поставила себе на шлях самоізоляції і конфлікту зі світовим православ’ям», - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, російська православна церква 15 жовтня офіційно розірвала відносини з Константинополем. Це стало відповіддю на рішення Вселенського патріархату надати автокефалію Україні.

У практичному сенсі рішення РПЦ про розрив відносин з Константинопольським патріархатом означатиме припинення співслужіння між священниками і між єпископами. Віряни РПЦ не зможуть причащатися у храмах Константинопольського патріархату, а патріарх Кирило не буде згадувати імені Константинопольського патріарха під час літургій.