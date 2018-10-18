Багато свічок, іграшок і сліз: жителі Керчі несуть квіти до місця трагедії в політехнічному коледжі (фоторепортаж)

У Керчі несуть квіти на територію коледжу. Люди залишають їх приблизно у 200 метрах від будівлі.

Жителі Керчі, де в середу стався вибух і масовий розстріл у політехнічному коледжі, почали нести квіти до місця трагедії.

У Керчі несуть квіти на територію коледжу. Люди залишають їх приблизно у 200 метрах від будівлі.

Читайте також11 загиблих в коледжі в Керчі були неповнолітніми

Як повідомлялося, в середу вдень студент Керченського політехнічного коледжу відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого покінчив з собою. У результаті події загинули 20 осіб.

Близько 50 були госпіталізовані, 10 з них знаходяться у важкому стані та перебувають в реанімації. Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "Вбивство".

У Криму з четверга оголошено триденний траур.