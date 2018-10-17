"Коли гинуть українські громадяни - це трагедія": Порошенко відреагував на теракт в Керчі

Президент заявляє, що розслідування справи вибуху в окупованому місті є важливим для України, бо Крим є українською територією і українці, що живуть в окупації на півострові – громадяни України.

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття українським громадянам, що втратили дітей і близьких внаслідок вибуху у політехнічному коледжі в окупованій Російською Федерацією Керчі у Криму.

Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні в Керчі трапилося жахливе вбивство. Прокуратура Автономної республіки Крим порушила кримінальне провадження за статтею теракт за фактом вибуху", - заявив глава держави.

"Розслідування таких справ є важливим для України, адже Крим є українською територією і українці, що живуть в окупації на півострові – громадяни нашої держави. І звичайно, що коли гинуть українські громадяни, де б це не відбувалося – це трагедія", - наголосив президент.

"Висловлюю співчуття українцям, які втратили дітей та близьких", сказав глава держави.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненою металевими предметами.

Згідно з версією Слідчого комітету РФ, студент 4-го курсу цього коледжу відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

За даними Національного антитерористичного комітету РФ, загинули 17 осіб. Глава підконтрольної Кремлю адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомляв про загибель 18 осіб, ще 47, за його словами, постраждали. Кримінальну справу, порушену за статтею «теракт», перекваліфікували на статтю «умисне вбивство».