Російська окупація змусила українців вимагати визнання власної православної церкви – Волкер

Він висловлює надію, що ситуація зі створенням єдиної помісної православної церкви в Україні не призведе до насильницьких дій.

Спеціальний представник державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер наголошує, що окупація українських земель Російською Федерацією змусила українців вимагати від вселенського патріарха визнання незалежної православної церкви.

Про це американський дипломат сказав під час виступу в аналітичному центрі Atlantic Council у Вашингтоні.

Він висловив переконання, що п'ять років тому виглядало немислимим, аби в Україні виступали за створення незалежної церкви.

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«Єдина причина того, що українці вимагають від вселенського патріарха визнання їхньої власної церкви, пояснюється російським вторгненням і окупацією території та вбивствами українців», - заявив Волкер.

У цьому зв'язку він наголосив: «Ситуація, коли Російська православна церква благословляє танки перед тим, як вони поїдуть проти України, просто віддалила український народ».

«Я не знаю, чи Росія повністю розуміє, які наслідки це мало на ментальність... українців», - зазначив Волкер.

Також, на його переконання, оскільки питання з визнанням української церкви просувається, можна побачити, як збільшується суперництво між Російською православною церквою та іншими православними церквами.

Разом з тим, спецпредставник США висловив сподівання, що це у підсумку не призведе до насильства у жодній з країн.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Вселенського патріархату було оприлюднено рішення про продовження процедури надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату патріарха Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

У Кремлі пообіцяли захищати інтереси православних в Україні «політико-дипломатичним шляхом», однак заявили, що не мають наміру втручатися в «міжцерковний діалог».

15 жовтня на засіданні синоду Російської православної церкви в Мінську було ухвалено рішення про повне припинення євхаристійних відносин з Константинопольським патріархатом.