Президент США заявив, що доручив Пентагону підготуватися до можливих дій.

Президент США Дональд Трамп не виключив, що США можуть здійснити військове вторгення в Нігерію. Про це він повдіомив в Truth Social.

Очільник Білого дому попередив, що якщо уряд Нігерії "продовжить допускати вбивства християн", тоді США не лише можуть припинити надавати їм допомогу, а й можуть зробити й інші кроки.

"Цілком можливо, (США - прим. ред.) вторгнуться в цю тепер зганьблену країну зі зброєю в руках, щоб повністю знищити ісламських терористів, які вчиняють ці жахливі злодіяння", - написав Трамп.

Американський лідер проінформував, що дав доручення Пентагону підготуватися до можливих дій, а уряду Нігерії дав пораду діяти швидко.

"Якщо ми почнемо атаку, вона буде швидкою, жорстокою і солодкою, точно так само, як терористи-бандити атакують наших дорогих християн", - попередив президент США.

Примітно, що міністр оборони США Піт Гегсет заявив у відповідь на пост голови Білого дому, що міністерство після наказу Трампа на тлі звинувачень у бік Нігерії готується до дій.

"Ескалація" відносин США та Венесуели: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що США стягують додаткові сили поближче до Венесуели. Через це венесуельський диктатор Ніколас Мадуро звернувся до РФ, Ірану і Китаю із закликом про допомогу. Примітно, що лауреатка Нобелівської премії миру в 2025 році Марія Коріна Мачадо заявила, що підтримує можливу "ескалацію" у відносинах між США та Венесуелою, оскільки вважає, що це останній шанс повалити диктатора Ніколаса Мадуро. Мачадо є опозиційною активісткою з Венесуели. Примітно, що у вересні та жовтні поточного року США потопили в Карибському морі кілька суден, які начебто перевозили наркотики з Венесуели.

Також ми писали, що Венесуела опублікувала відео з польотами їхніх Су-30МК2, озброєними надзвуковими протикорабельними ракетами Х-31А. Аналітики припускають, що це була спроба налякати американців на тлі можливого вторгнення. Проте вони додають, що у ракети просто майже немає шансів уразити американські есмінці, крейсери чи кораблі що йдуть у їх супроводі. Водночас, ракета Х-31А залишається небезпечною, особливо для менших кораблів, що не мають такого потужного озброєння.

