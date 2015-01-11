За добу в зоні АТО загинув один український військовий, вісім поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-офіцер АТО Андрій Лисенко.

«Обстановка у зоні АТО залишається напруженою... протягом останніх діб внаслідок бойових дій ми втратили одного військовослужбовця, ще вісім отримали поранення», - сказав Лисенко.

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За його словами, терористи продовжують вдаватися до провокаційних обстрілів позицій українських військових, порушуючи режим припинення вогню, і отримують гідну відсіч.

Зокрема, протягом останніх діб бойовики, крім мінометів і гранатометів, використовували танки та реактивні установки залпового вогню БМ-21 «Град» для обстрілу Донецького аеропорту і опорних пунктів сил АТО на лінії розмежування. Також неспокійно залишається на Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках, сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Петро Порошенко поінформував, що в ніч на 11 січня з Донецького аеропорту евакуювали шістьох поранених українських бійців.