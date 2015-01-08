Польща евакуює з Донбасу близько 200 етнічних поляків

Про це у середу, 7 січня, повідомила прем’єр-міністр Польщі Ева Копач під час прес-конференції, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на польські ЗМІ.

За її словами, список налічує 195 людей, з яких 156 твердо заявили, що переїдуть до Польщі. Копач додала, що у підготуваннях до евакуації допомагають польські МЗС і МВС.

При цьому голова уряду Польщі не назвала терміну евакуації. За її словами, це потрібно з міркувань безпеки евакуйованих, хоча заявила, що цей термін остаточно визначений і відомий.

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На початку грудня етнічні поляки, які проживають на Донбасі, звернулися до польського уряду з проханням посприяти у їхній репатріації через складну гуманітарною ситуацією у цьому регіоні.

Після цього у Польщі було створено міжвідомчу групу з питань допомоги полякам на сході України. На початку січня при генеральному консульстві Польщі у Харкові створено «гарячу лінію» для етнічних поляків, які бажають виїхати з Донбасу до Польщі.

Бойові дії на Донбасі тривають з середини квітня. За цей, за даними ООН, там загинуло понад 4 тисячі 700 людей.