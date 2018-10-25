Сенцов має особисто отримати премію Сахарова - посольство США в Україні

Дипломати вчергове вимагають РФ звільнити Сенцова та інших політв'язнів.

У посольстві США в Україні заявили, що український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ, повинен мати можливість особисто забрати пермію Сахарова, лауреатом якої він сьогодні став.

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У повідомленні розміщеному на сторінці посольства у Twitter дипломати вчергове вимагають РФ звільнити Сенцова та інших політв'язнів.

"Рішення про присудження Премії Сахарова 2018 року за свободу думки Олегу Сенцову є ще одним підтвердженням того, що він є в'язнем совісті. Він продемонстрував мужність, гідність і рішучість у захисті українських в'язнів, яких несправедливо ув'язнено в Росії. У Олега має бути можливість особисто отримати цю заслужену нагороду: Росія повинна негайно звільнити його та всіх інших політв'язнів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН,сьогодні, 25 жовтня, Олег Сенцов став лауретом цьогорічної премії Європарламенту імені Сахарова "За свободу думки".