Янукович: в парламенті досі можлива нова коаліція

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ досі вважає, що в Верховній Раді можлива нова конфігурація коаліції за участю Партії регіонів та будь-яких інших політичних сил.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер» в неділю ввечері, відповідаючи на запитання: якою є більш ймовірна нова коаліція – Партії регіонів з БЮТ чи НУ-НС?

«Мені важко дати відповідь на це запитання. Я не бачу в такому складі, який зараз є в парламенті, простих відповідей на це питання. Цей процес досі не простий», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що за нинішніх умов в парламенті можлива коаліція за участю будь-яких політичних сил. «Все можливе. Неможливого нічого немає», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому, за словами лідера Партії регіонів, необхідно взяти до уваги, яка саме структура коаліції відповідатиме інтересам людей. «Ми ніколи не робили з жодної політичної сили ворогів. Опонентів чи суперників треба завжди поважати, чи навіть любити», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, саме це дозволить знайти засіб, як перемогти опонентів у майбутньому. «Це не жарт. Я завжди так відносився в різні часи свого життя до суперників», - додав В.ЯНУКОВИЧ.