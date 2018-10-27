На тлі загострення відносин з Угорщиною Порошенко призначив нового очільника СБУ в Закарпатській області

У Закарпатській області останнім часом неспокійно.

Президент України Петро Порошенко призначив нового керівника управління Служби безпеки України у Закарпатській області.

Ним став Володимир Пахнюк. Відповідний указ глава держави підписав 26 жовтня.

До цього Пахнюк очолював управління СБУ на Вінничині. Він був звільнений з цієї посади іншим указом Порошенка.

Керівником управління СБУ на Закарпатті до 26 жовтня був Олег Воєводін.

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У Закарпатській області останнім часом неспокійно. У середині вересня ЗМІ оприлюднили відео, яке нібито було зняте в консульстві Угорщини на Закарпатті. На ньому під келих шампанського громадянам України видають угорський паспорт і просять не показувати українським представникам влади. Через це консула Угорщини в Береговому оголосили персоною нон ґрата в Україні і вислали. У відповідь Угорщина вирішила вислати українського консула.

Нещодавно невідомі на Закарпатті невідомі розвісили білборди з написами "Зупинимо сепаратистів" з фотографіями закарпатських політиків. За цим фактом, правоохоронці порушили кримінальну справу та розпочали пошук замовника. Своєю чергою, в українському закордонному відомстві різко засудили появу таких плакатів.