Україна здатна перейти до створення армії нового типу — експерт

З початку року понад 11 тис. офіцерів і контрактників звільнилися із ЗСУ.

Експертні оцінки свідчать, що Україна здатна перейти до створення армії нового типу — з повністю професійним принципом комплектування і відмовою від призову. Чому вона нам потрібна, і чим вона краще пострадянських українських ЗС?

Про це у своїй статті для ZN.UA пише Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння (ЦДАКР).

На його думку, ЗСУ залишаються переважно робітничо-селянською армією, куди, крім переконаних патріотів, йдуть переважно молоді люди з так званих депресивних регіонів, де існують складнощі з роботою. Але і вони, розібравшись, часто тікають.

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"У кінці літа 2018 р. стало відомо, що з початку року понад 11 тис. офіцерів і контрактників звільнилися з ЗСУ. Міністр оборони генерал Полторак в листі прем'єр-міністру зазначив, що причиною звільнення стали низькі зарплати. Додавши, що до кінця 2018 р. ЗСУ можуть втратити ще близько 18 тис. військовослужбовців, — зазначає експерт. — Показово, що на цьому тлі Міноборони 4 жовтня 2018 р. оголосило збільшення призову офіцерів запасу з 500 до 1000 осіб. Взагалі ж в Україні в 2018 р. закличуть понад 17 тис. осіб, з яких 9010 — на строкову службу в ЗСУ. Як бачимо, не вистачає ні контрактників, ні молодших офіцерів — перший і найбільш вагомий показник падіння престижу служби в армії. Але, головне: відплив контрактників не дозволить наблизитися до професійної армії — такої, де більше 50% служать три роки і більше. Нині гроші витрачаються на навчання нових контрактників і призовників, а ті, що вже витрачені, — даремно".