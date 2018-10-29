Неспокійний тиждень для Тельців і вдалий для Скорпіонів: гороскоп на 29 жовтня - 4 листопада

На цьому тижні ми будемо активно розширювати зв'язки і готуватися до відновлення колишніх відносин.

Цей тиждень транслює початок змін, які в повній мірі розгорнуться протягом листопада. Зміни будуть зумовлені переміщеннями планет в знаках зодіаку — відразу дві планети покинуть важкий знак Скорпіона і перейдуть в інші зони. І це хороша новина для тих, хто прожив останній місяць в сильному емоційному напруженні.

Про це йдеться в гороскопі ТСН.

1 листопада Венера — планета почуттів і цінностей, в число яких входять відносини і гроші, перейде в місце своєї обителі, — знак Терези. Це означає, що ми будемо почувати себе легше, спокійніше, здобудемо здатність слухати один одного і намагатися домовлятися. Правда, оскільки Венера ретроградна, будувати нові відносини ще не час — почекаємо до 16 листопада.

До того ж невгамовна жага оновлення почуттів, бажання вирватися з колишніх відносин, що позначилося в середині вересня, на цьому тижні знову заявить про себе. Або ж подібний характер подій проявиться у фінансовій теми — наприклад, імпульсивне бажання витрачати гроші на задоволення або на дивні нежиттєздатні проекти.

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Ми будемо почувати себе легше, спокійніше, здобудемо здатність слухати один одного і намагатися домовлятися

Друга тема, яка змінює протягом нашого життя, торкнеться сфери комунікацій. Це інформація, домовленості, пересування, торгівля, нові знання. В останній день жовтня Меркурій, що зв'язує всі і вся, переходить в знак Стрільця. Це не найкраще для нього місце — він тут у вигнанні, і на досить тривалий час. Мабуть, для того, щоб на порозі входження в зону вигнання голосніше заявити про себе, Меркурій зараз великодушний і щедрий.

Його з'єднання з Юпітером в Скорпіоні дає здатність мислити широко, з розмахом, спираючись на глибинні знання. Він пропонує численні можливості для прояву себе в цьому світі. Гармонійні аспекти Меркурія з Місячними Вузлами дозволяють говорити про кармічний вплив цього процесу. Тобто, всі зв'язки, зустрічі, поїздки, які він формує зараз, мають доленосне значення, вони закладають ті процеси, які в осяжному майбутньому принесуть реальні плоди.

Ще один аспект Меркурія — трин до Хирону — прокладе цілющий струмочок, який освіжить нашу здатність мислити нестандартно, виходячи за рамки звичного і підносячись над сірою буденністю. А також приймати несподівані рішення, яким судилося успішно реалізуватися.

Скорпіон позбудеться двох планет, але все ще сильний завдяки проходженню Сонця і Юпітера по своєму знаку. Сонце в цей період часу знаходиться під впливом Чорного Місяця, що спотворює форми прояву особистості — хтось з нас може сприйматися неадекватно, не таким, яким є насправді. Може бути зачепили наше почуття власної гідності. Особистість може бути протиставлена колективу, і колектив поведе себе не кращим чином, повернувшись до людини своєю темною стороною.

Враховуючи знаходження Сонця в Скорпіоні, описані прояви Чорного Місяця будуть сприйматися людиною вкрай болісно. Цей аспект чутливий весь тиждень. Підтримку можна шукати в гармонійних нептуніанскіх темах — у творчості, медитації, молитвах. Ще один спосіб пережити непростий час — переключити увагу на довгострокові цілі, скласти план дій і чітко слідувати його пунктам.

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Внутрішній стан цього тижня будуть відповідати трьом стихіям: вода, вогонь, земля. Іншими словами: емоції, активність, практичність. Значущими сферами стануть сім'я, самореалізація, робота.

Рекомендації на кожен день тижня

29 жовтня, понеділок

Сьогодні відчуємо збалансованість розуму і почуттів, емоційний настрій на сімейні і домашні справи, турботу про хліб насущний. Незважаючи на деякий смуток-тугу, розум в злагоді з емоціями. Ми оптимістично відгукуємося на важливі теми, нам подобається те, що ми робимо. Сьогодні можуть реалізуватися грошові плани або ми отримаємо відомості зі сфери фінансів. Можливі домовленості про фінансування соціальних проектів.

Також ми можемо отримати важливу інформацію, що стосується вищої освіти, соціальної справедливості. Емоційне напруження відчують Раки, Козероги, ранні Скорпіони і ранні Тельці, Терези і Водолії. Гарні звістки чекають пізніх Скорпіонів і ранніх Стрільців, Близнюків, Дів і Риб.

30 жовтня, вівторок

Емоції можуть виливатися в жіночі істерики або несподівані сплески почуттів. У сімейних і домашніх сферах можливо прояв диктаторства одного з членів сім'ї. Або дуже інтенсивні і гострі переживання з приводу стану справ на роботі. Більшою мірою це може стосуватися Раків, Козерогів, а також представників Баранів, Терезів, Скорпіонів.

Скорпіони сьогодні ще відчувають підтримку оточуючих, внутрішню силу і впевненість. Але в особистих або ділових відносинах, а також в грошових питаннях сьогодні і завтра велика ймовірність несподіваних втрат. На жаль, сильні пристрасті і чуттєва неприборканість може боляче зачепити типових представників інших знаків, в першу чергу, пізніх Тельців, а також Левів, Водоліїв і Терезів.

Трин до Хирону прокладе цілющий струмочок, який освіжить нашу здатність мислити нестандартно

З добрих новин: сьогодні дружні взаємини Меркурія і Хирона принесуть нам добрі вісті по темі здоров'я і, можливо, грошей. Ці події можуть здивувати або викликати недовіру, здатися дивними і неможливими, але вони здатні вивести з глухого кута. Разом зі Скорпіонами і Рибами, на чиїй території будуть відбуватися ці чудеса, порадіють Раки, Стрільці, Овни, Близнюки і Діви.

31 жовтня, середа

День високої активності. Під напруженням пристрастей і емоційною напругою опиняться представники всіх знаків фіксованого хреста: Скорпіон, Телець, Лев і Водолій, а також Терези. Питання, що мають відношення до проявів особистості в колективі, бажанням вільних відносин, руйнування звичного способу життя вимагатимуть конкретних рішень, що зробити буде важко. Головна тема сьогоднішнього дня — проблема вибору: повний розрив або можливість домовитися?

Конструктивні енергії дня пов'язані з активністю в комунікаціях. Меркурій переходить в Стрілець, розширюючи можливості розвитку, в першу чергу, для Стрільців, Левів, Овнів, Близнюків і Дів. Використовуючи зв'язки Меркурія на цьому тижні, ви створите хороший заділ на майбутнє.

І ще порада жінкам: утримайтеся від активної взаємодії з іншими жінками і перенесіть на інший день маніпуляції, пов'язані з доглядом за зовнішністю.

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1 листопада, четвер

Емоційний фон розпечений ближче до другої половини дня. Можливі прояви крайнього збудження та агресії. Рекомендовано утриматися від алкоголю. Можуть відбуватися події, що змінюють нашу свідомість. Місяць, проходячи по знаку Лева, продовжує акцентувати увагу на творчих проявах, самореалізації.

На жаль, положення Сонця зменшує шанси для позитивного і адекватного розкриття нашої істинної особистості: у променях Чорної Місяця багато зараз виглядають не в кращому світлі. Сьогодні і завтра не тільки приховані достоїнства, але спотворені недоліки. Ми виставлені в непривабливому світлі. Скорпіони, Водолії і Леви в більшій мірі залучені в цю історію.

Внутрішній стан цього тижня будуть відповідати трьом стихій: вода, вогонь, земля. Іншими словами: емоції, активність, практичність

Позитивні впливи приносить Венера, яка сьогодні перейшла в свій рідний знак Терези, що в найближчому майбутньому полегшить життя не тільки Вагу, але Тельцям і Близнюкам. Але поки ми відчуваємо її гармонізуючий вплив не на подієвому, а на внутрішньому, психологічному плані.

І ще про приємне. Скорпіони, Стрільці, Риби, Овни, Діви і Близнюки можуть сьогодні отримати хороші новини, пов'язані зі здоров'ям. А Козерогів, Дів, Риб, Баранів, Скорпіонів і Стрільців можуть порадувати грошові доходи.

2 листопада, п'ятниця

Місяць перейшла у знак Діви, приземлив і стабілізувавши наші внутрішні реакції, настрої і бажання. Сьогодні ми шукаємо підтримку і отримуємо задоволення від взаємодії з подругами, дружинами, колегами і навіть начальниками.

З ранку ми налаштовані на конструктивну роботу і розумні відносини з оточуючими. Схоже, що до обіду ніщо не завадить нам легко і радісно виконувати свої плани. Ближче до полудня на емоційний стан вплинуть неприємні звістки або нездатність зосередитися на головному справі.

З'явиться нервозність, бажання все встигнути і осягнути неосяжне. Ці нестабільні енергії торкнуться пізніх Скорпіонів і ранніх Стрільців. Діви, на чиїй території перебуває Місяць, теж опиняться під впливом деструктивних енергій, але підтримка, виходить з інших сфер, додасть їм стабільності. Впевнено себе будуть почувати Козероги, Риби, Тельці, Леви і Овни.

3 листопада, субота

Енергії дня тонкі, чутливі. У позитивному варіанті, завдяки концентрації сильної волі і глибоких почуттів, вони допомагають усвідомити доленосні моменти життя і прийняти вірне рішення. В основному це стосується кар'єрних тим, важливих життєвих цілей і завдань. Козероги, Діви, Скорпіони і Раки отримають сьогодні таку можливість.

Але існує й інша сторона вираженої чутливості. Головна емоційна небезпека дня — бажання заглушити душевний біль, внутрішнє напруження з допомогою алкоголю та інших наркотичних засобів. Найбільш схильні до таких дій представники водяних знаків, а також Діви, Близнюки і Стрільці.

4 листопада, неділя

Рухливі енергії дня розташовують до заклопотаності побутовими питаннями до обіду. До 11 годин дня не варто займатися важливими справами, тому що ви не отримаєте бажаний результат. Ну, а пізніше почне прокидатися інтерес до спілкуванню, зустрічам, виходів у світ. Правда, до кінця дня може не покидати стан смутку, легкої депресії.

Положення Сонця і Місяця народжує бажання творити і насолоджуватися творчістю. Глибока інтуїція також допомагає приймати вірні рішення у фінансовій сфері. І хоча планети, що формують ці доброчинні енергії, перебувають у Скорпіоні, Рибах, Діві і Стрільці, будемо сподіватися, що вони не обійдуть своєю увагою представників інших знаків Зодіаку.

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