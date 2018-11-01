Скандал у лікарні на Харківщині: пацієнтів зобов'язали платити за ліжка

У лікарні пояснюють, що платні палати - вимушена міра, і додають, що невідкладну допомогу надають безкоштовно всім без винятку.

У лікарнях Лозівського району між персоналом і пацієнтами назрів скандал - люди скаржаться, що співробітники медустанови вимагають гроші з іногородніх за кожен день перебування на стаціонарі.

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«Народилася і виросла в місті Лозова, мала лозівську прописку 20 років, останніх 6 років прописана в Борівському районі Харківської області. А коли надійшла в ЦРЛ в Катеринівку з кровотечею під час вагітності, з мене вимагали по 528 грн на добу. За 10 днів перебування я б віддала 5 280 грн тільки за проживання, і це без ліків. Але вибачте, умови не відповідають, на морі дешевше. Я заявила, що таких грошей не маю, і попросила дати мені письмову відмову в наданні медичної допомоги для подання в прокуратуру, після чого була прийнята на стаціонарне лікування безкоштовно», - поскаржилася Анна Кароліна.

«Я в квітні цього року з однорічним сином потрапила в райлікарню (ошпарився окропом). Відразу при собі грошей було не багато, так нас поклали в одну палату з якимись психами, які були прив'язані до ліжок. На прохання перевести в іншу палату - почали озвучувати ціни. VIP-палата – 300 грн, а в звичайних палатах не було місць. Запропонували полежати в коридорі. А коли я не прийняла жоден варіант - порівняли мене з циганкою. Мовляв, приїхала без грошей, в платну палату не хочу, з психами не хочу. Без грошей у нашій лікарні доброго ставлення чекати не варто. 9 років тому кесареве мені обійшлося в 6 500 грн, а два роки тому майже 9 000 грн. Не соромлячись - вимагають. Мою свекруху з кабінету не випускали, поки та не віддала їм ту суму, яку вони назвали», - згадує Олена Пороло.

У лікарні пояснюють, що платні палати - вимушена міра. І додають, що невідкладну допомогу надають безкоштовно всім без винятку, а от за ліжкомісце в стаціонарі вже доведеться платити.

«Ми пояснюємо пацієнтам, які надійшли до нас з інших районів, що гроші з бюджетів на їхнє лікування пішли в лікарні за їхнім місцем прописки, а не до нас. А ми, виходить, забираємо гроші у наших жителів і віддаємо вам. Тому ми намагаємося до них достукатися і звертаємось до них з проханням: будь ласка, допоможіть нам. І вони йдуть у касу і оплачують. Це все офіційно», - зазначив головний лікар Лозівської райлікарні Володимир Сергієнко.

При цьому в кожному відділенні на ліжкомісце своя ціна. В середньому – 400 грн за добу. Кажуть, в цю суму входять всі необхідні витрати - харчування, праля, медикаменти.

Схожа ситуація склалася і в профільній клініці при Інституті проблем ендокринної патології ім. В. Данилевського НАМН України. Там пацієнтів просять оплачувати по 820 грн за комунальні послуги в якості благодійного внеску.