Падіння винищувачів Су-27: журналісти знайшли зв'язок між трагедіями з різницею у 16 років (відео)

Сповідь фатального льотчика: журналісти розказали нові подробиці Скнилівської трагедії та її зв'язок із падінням Су-27 під Вінницею.

16 жовтня, Вінниччина. Бойовий винищувач Су-27 вилітає з аеродрому у Староконстянтинові. Набирає потрібну висоту. Під ним густонаселене село. Ніхто із селян навіть не підозрює, що от-от може стати жертвою. Під час військових навчань розбився бойовий літак. З одним із кращих українських льотчиків Іваном Петренком назавжди попрощаються в Умані… Жертвами аварії літака могли стати сотні українців, але пілоти врятували їх ціною власного життя. Літак тяжко впав за якихось пару кілометрів від житлових будинків.

Але у цій картині щось не складається, адже пілоти були досвідченими, а несправний літак не допустили би до польоту. Що ж сталося насправді – спробуємо дізнатися.

Про це йдеться у сюжеті "Українських сенсацій".

Пілоти були підготовлені, як кажуть, аси. Виліт - звичайни, навчальний, ніяких складних елементів не передбачалося.

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Іван Петренко був пілотом першого класу. Таких не більше 50 в Україні. І льотчик-партнер із США теж не аматор - 20 років досвіду. Перед вильотом літаки обов'язково перевіряють і несправний літак не допустили б до польоту. Але щось пішло не так.

16 років тому такий самий Су-27 у 2002 у Скнилові теж став "машиною смерті". Багатотонна машина на великій швидкості полетіла вниз, ранить залізним крилом землю і смертельно зачепить людей. Вибух. Дим. Пожежа. Кров.

За кілька метрів над землею пілотам вдається врятуватися. Вони приземляються над десятками понівечених людей.

Скнилівська трагедія - найстрашніша авіакатастрофа у всій Європі - забрала життя 77 людей, серед яких 28 дітей. Та назавжди поставить хрест на проведенні подібних розважальних заходів.

Пілотів зненавидять мільйони. Один льотчик - Володимир Топонар отримає 14 років ув'язнення, а інший - Юрій Єгоров - 8. Топонар відсидить 11 років, Єгоров - 3.

Через 16 років після трагедії фатальний льотчик Володимир Топонар вперше розкаже свою правду. Він на всю країну зізнається, що трагедія сталася зовсім не з його вини, зізнається у всьому, що так і не взяли до уваги слідчі. За його словами, ніхто не був зацікавлений з'ясувати причину, чому літак перестав бути контрольований.

Сповідь Володимира Топонаря, який своїм літаком убив 77 людей. Як він живе після фатального авіашоу? Як у тюрмі побудував будинок поруч? Як уживається з двома дружинами? Чому він боїться зізнатися, що жалкує? Кого чи що він звинувачує у трагедії та які докази готовий представити на свій захист? А також як після падіння винищувача Топонар бачив ще нікому не відомі об'єкти, які винищують авіацію? Де сталися ці аварії та чи дійсно щось може бути причетним до авіакатастроф у всьому світі?

За масову трагедію на Скнилівському аеродромі держава відкупиться одноразовою допомогою - 100 тисяч гривень за одного загиблого на сім'ю.