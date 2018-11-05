Ряд депутатів збираються блокувати трибуну Ради із вимогою створення ТСК щодо нападів на активістів

Вимога парламентаріїв – розглянути у вівторок першим питанням створення ТСК з розслідування нападів на громадських активістів.

Ряд депутатів готові завтра, 6 листопада, блокувати трибуну парламенту, якщо не буде розглянуто першим питанням створення тимчасової слідчої комісії з розслідування нападів на громадських активістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу народний депутат України Мустафа Найєм (фракція “БПП”).

Він зазначив, що завтра парламент має створити ТСК для розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк та нападів на інших громадських активістів.

Лідер фракції “БПП” Артур Герасимов, виступаючи перед журналістам, зазначив, що завтра в парламенті першими питаннями є питання національної безпеки і оборони.

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За його словами, блокування трибуни і не розгляд цих питань «буде позитивно сприйнято в Росії».

Він зауважив, що питання про створення ТСК не обов’язково розглядати першим, оскільки завтра Верховна Рада працює повний пленарний день.

У відповідь громадські активісти, які були в парламенті, почали викрикувати, що створення ТСК - це також питання національної безпеки і тому воно має розглядатися завтра першим.

При цьому Герасимов запевнив, що фракція подасть свої кандидатури до ТСК, проте вважає, що спочатку це питання має бути розглянуто на профільному комітеті за участю правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки. Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження, за яким розслідується напад на активістку, на статтю «Закінчене вбивство». Глава Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що у справі зібрано всю доказову база, найближчим часом матеріали скерують до суду. Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін запевнив, що замовник злочину буде встановлений та затриманий.

Довідка УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під домашній арешт були відправлені троє підозрюваних в нападі - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня. Також під арештом перебуває Микита Грабчук.