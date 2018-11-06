"Якийсь пи***ць": український шоумен висловився про окупацію Донбасу

Коляденко дивується, як можна було допустити, щоб чужі люди зайшли на нашу територію, відняли частину нашої землі.

Шоумен, співак і телеведучий Діма Коляденко обурився тим, що Росія окупувала українські території.

Артист під час чату на "Главреді" зізнався, що не знає, як можна було допустити таку ситуацію.

"Я взагалі не розумію, як ми могли допустити таку ситуацію на території нашої країни. Як ми могли допустити, щоб чужі люди зайшли на нашу територію, відняли частину нашої землі", - дивується шоумен.

Артист пригадав власні роки служби в армії, і йому складно зрозуміти, як Росія зуміла відібрати українські території.

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"От я був в армії та ходив у караули. Мені давали автомат. Було таке правило: коли я стояв на варті (адже я охороняв і склади з боєприпасами, і танки, й інші об'єкти), і хтось заходив на територію, що охороняється, я зобов'язаний був сказати: "Стій, хто йде?"; якщо у відповідь мовчання, то я вдруге повинен був сказати: "Стій, хто йде?", і зробити попереджувальний постріл у повітря; і, якщо ця людина біжить на мене, я за законом маю право стріляти у порушника, а потім за це виїхати на десять днів у відпустку", - поділився спогадами шоумен.

Коляденко вважає, що конфлікт на Донбасі – це не просто хамство з боку Росії, це "якийсь пи***ць".

"Тому я взагалі не розумію, як чужі люди могли зайти на нашу територію і щось відібрати в України. Це вже не просто хамство, а якийсь пи***ць! Хто таке міг допустити, щоб сторонні люди заїхали натовпами, завезли свої боєприпаси на нашу територію? Це все одно, що хтось би прийшов до мене в будинок і розклався. Я взагалі не розумію, чому у нас так вийшло, хто довів Україну до такої ситуації", - розповів Коляденко.