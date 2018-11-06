Україну зобов'язали виплатити по 11 тисяч євро кожному з постраждалих у погромі ромів в Одеській області у 2002 році

Держава повинна виплатити всі суми протягом трьох місяців з дати остаточного рішення суду.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав українську владу винною у погромі ромського поселення в Одеській області у 2002 році і зобов'язав виплатити по 11 тис. євро кожному з 12 постраждалих.

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Про це йдеться в рішенні суду, передає 112.ua. "Держава-відповідач має сплатити протягом трьох місяців з дати остаточного рішення у відповідності з п. 2 ст. 44 Конвенції, наступні суми, що підлягають конвертації у валюту держави-відповідача за ставкою, чинною на дату розрахунку: 11 000 євро кожному заявнику плюс будь-які податки, що можуть бути нараховані, в якості компенсації моральної шкоди", - наголошується в ньому.

Відзначимо, що мова йде про справу "Бурля та інші проти України". Вона стосується заяв ромських сімей, поданих проти української влади через погром, влаштований в 2002 році в селищі Петрівка Одеської області.

Заявники стверджували, що держава несе відповідальність за вторгнення і розграбування їхніх будинків, оскільки місцева влада в гіршому випадку була співучасником нападу, а в кращому випадку нічого не зробила, щоб запобігти протиправній дії.

ЄСПЛ одноголосно постановив, що в цій справі є порушення ст. 8 ("Право на повагу до будинку") та ст. 14 (Заборона дискримінації) Європейської конвенції про права людини.

Суд також вирішив, що стосовно низки заявників були порушення ст. 3 ("Заборона нелюдського або принижуючого гідність поводження") Конвенції.

Суд відхилив аргументи українського уряду про те, що влада не брала участі в погромі. ЄСПЛ також зазначив, що рішення правоохоронців не захищати дану групу осіб можна трактувати як таке, що принижує гідність. Крім того, на думку суду, українське слідство було неадекватним і характеризувалося відсутністю старанності і незалежності.

Так, суд задовольнив вимоги 17 з 19 заявників і присудив 12 потерпілим компенсацію в розмірі 11 тис. євро кожному. Ще 5 заявникам суд присудив по 9 тис. євро компенсації.

Нагадаємо, у вересні 2002 року у селі Петрівка в Одеській області був убитий 17-річний юнак, етнічний українець. У скоєнні злочину запідозрили одного з місцевих ромів.

Відразу ж після цього селяни почали вимагати вигнання всіх ромів з населеного пункту. Їх підтримала сільрада і доручила правоохоронцям виконати відповідне рішення.

Однак, ледь роми почали збиратися, вночі в їхні будинки нагрянули розлючені люди - вони обшукували житла, а потім громили. Кримінальну справу за фактом погрому було розпочато 10 вересня 2002 року, а в 2009 році було зупинено.

На даний момент постраждалі роми проживають у Березівському районі Одеської області.