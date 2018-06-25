З'явилися нові подробиці вибуху в центрі Одеси: постраждалий належить до національності ромів (відео)

Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок дії спеціального пристрою.

Вибух, який пролунав на території Приморського району міста Одеси в ніч на 25 червня, стався внаслідок закладання вибухового пристрою в автомобіль.

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Про це повідомляє поліція Одеської області. "Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок дії спеціального пристрою, який був встановлений в передній частині авто", – повідомили в поліції.

Внаслідок вибуху постраждав 25-річний місцевий мешканець, який у той момент був неподалік від автомобіля. Його госпіталізували з пошкодженням ніг.

Крім цього, як повідомляє ТСН, постраждалий належить до національності ромів, але правоохоронці не пов'язують замах на вбивство з нещодавнім погромом табору ромів на околиці Львова.

Внаслідок вибуху серйозно постраждали прилеглі будинки, розтрощені вітрини у сусідньому офісі турфірми. На місці події самого авто, яке вибухнуло, вже немає, його забрали експерти.

Про постраждалого відомо, що він колишній беркутівець, а зараз голова охоронної фірми "Самсон", у якої є деякі конфлікти з активістами.

Подію кваліфіковано як замах на вбивство.

Як повідомляв УНІАН, за деякими даними, потерпілий - керівник охоронної фірми «Самсон», який під час вибуху нібито знаходився біля під'їзду житлового будинку, де вибухнув автомобіль.

Нагадаємо, в ніч на 24 червня група озброєних ножами, металевими трубами та ланцюгами осіб у лісовому масиві на околиці Львова напала на табір ромів. Внаслідок нападу загинув 24-річний мешканець Закарпатської області, ще четверо осіб, серед яких 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків та 30-річна жінка дістали тілесні ушкодження.

В Україні останнім часом збільшилася кількість випадків нападів на табори ромів. Так, 23 травня група радикально налаштованих осіб розгромила табір ромів у Тернополі, а 7 червня учасники "Національної дружини" - табір на Лисій горі в Києві.