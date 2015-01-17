У Сумах зіткнулися іномарка, тролейбус і маршрутка
18:11, 17 січня 2015Суспільство
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За попередньою інформацією, ніхто в аварії не постраждав.
Правоохоронці зафіксували чергове ДТП / Фото УНІАН
У Сумах у дорожньо-транспортній пригоді легковий автомобіль «Рено» зіткнувся з тролейбусом і маршрутним таксі.
Як повідомили УНІАН в управлінні ДАІ УМВС України в Сумській області, зіткнення сталося в суботу на проспекті Курському під час повороту на вулицю Ковпака.
Всіх водіїв-учасників ДТП забрали співробітники правоохоронних органів для огляду можливого факту вживання алкоголю.
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