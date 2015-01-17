У Сумах зіткнулися іномарка, тролейбус і маршрутка

У Сумах у дорожньо-транспортній пригоді легковий автомобіль «Рено» зіткнувся з тролейбусом і маршрутним таксі.

Як повідомили УНІАН в управлінні ДАІ УМВС України в Сумській області, зіткнення сталося в суботу на проспекті Курському під час повороту на вулицю Ковпака.

Всіх водіїв-учасників ДТП забрали співробітники правоохоронних органів для огляду можливого факту вживання алкоголю.

Читайте такожКількість ДТП на залізницях України за рік скоротилася на 28%За попередньою інформацією, ніхто в аварії не постраждав. Усі три транспортні засоби отримали механічні пошкодження.