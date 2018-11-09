Територію навколо Ічні планують розмінувати до 15 грудня

Станом на 8 листопада очищено 62 із 80 ділянок розмінування та вилучено більше 33 тис. вибухонебезпечних предметів.

Територію навколо Ічні Чернігівської області, де в жовтні сталася пожежа на військових складах, планують розмінувати до 15 грудня.

Про це стало відомо під час засідання оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Ічні, передає прес-служба Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації.

«Термін виконання робіт з розмінування встановлено до 15 грудня», - йдеться у повідомленні.

У ДСНС доповіли, що станом на 8 листопада очищено 62 із 80 ділянок розмінування та вилучено 33 тис. 341 вибухонебезпечний предмет, відпрацьовано 306 повідомлень населення про виявлення боєприпасів.

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Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

За фактом вибухів на арсеналі відкрито два кримінальних провадження – за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) та за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України.

Для подолання наслідків вибухів на військовому арсеналі уряд виділив 100 мільйонів гривень.

24 жовтня було оголошено про повну ліквідацію пожежі на військових складах, відновлення руху залізничного, автомобільного транспорту.