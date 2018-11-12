Соціологи розпитали українців, кого вони бачать на чолі єдиної помісної церкви

Найбільшим моральним авторитетом і повагою в українському суспільстві серед основних кандидатів на посаду голову ЄПЦ на думку українців користується Патріарх Філарет УПЦ (КП) – 64%.

Протягом 15 – 28 жовтня 2018 року Соціологічним центром імені Михайла Драгоманова було проведено кількісне соціологічне дослідження щодо ставлення українців до питання створення Єдиної Помісної Церкви і оцінки кандидатури її можливого очільника.

Квотне опитування охоплювало населення всіх областей, пропорційно щодо статті, віку та типу поселення за винятком тимчасово окупованих територій АР Крим і окремих районів Донецької і Луганської областей. Сукупна вибірка склала 1500 респондентів, населення України від 18 років і старше. Опитування проводилось методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Статистична похибка репрезентативності дослідження: не більше 2,3%.

Щодо питання про рівень підтримки ідеї створення в Україні Єдиної Помісної Церкви – 64% опитаних висловили своє схвалення цієї ідеї, не підтримують – 17%, не визначились у цьому питання – 19% опитаних.

Також згідно з результатами дослідження українці найкраще обізнані з діяльністю Патріарха Філарета УПЦ (КП) – 84%. Про діяльність Митрополита Онуфрія УПЦ (МП) знають – 54%, Митрополита Макарія (УАПЦ) – 3%.

Серед прихильників ідеї створення в Україні Єдиної Помісної Церкви про діяльність Патріарха Філарета УПЦ (КП) обізнано – 98%, Митрополита Онуфрія УПЦ (МП) – 38%, Митрополита Макарія (УАПЦ) – 6%.

Відповідаючи на питання, щодо оцінки діяльності основних кандидатів на голову Єдиної Помісної Церкви – 62% опитаних позитивно оцінюють діяльність Патріарха Філарета УПЦ (КП) (серед прихильників ідеї створення ЄПЦ – 84%), Митрополита Онуфрія УПЦ (МП) – 22% (9%), Митрополита Макарія (УАПЦ) – 5% (6%).

Найбільшим моральним авторитетом і повагою в українському суспільстві серед основних кандидатів на посаду голову ЄПЦ на думку українців користується Патріарх Філарет УПЦ (КП) – 64% (серед прихильників ЄПЦ – 82%), Митрополит Онуфрій УПЦ (МП) – 22% (12%), Митрополит Макарій (УАПЦ) – 3% (6%).

52% опитаних (серед прихильників ЄПЦ – 81%) вважають, що Єдину Помісну Церкву має очолити Патріарх Філарет УПЦ (КП), Митрополит Онуфрій УПЦ (МП) – 24% (8%), Митрополит Макарій (УАПЦ) – 3% (5%).

Щодо питання втручання російської влади у процес створення Української Єдиної Помісної Церкви – 54% опитаних вважають, що Росія намагається перешкодити процесу створення ЄПЦ, 27% - відкидають таку можливість, 19% - не визначились.

Соціологічне дослідження проведене командою Факультету соціально-економічної освіти та управління НПУ імені М.П. Драгоманова під керівництвом проф. Штепи Сергія Олександровича.

У 2011 р. Вченою Радою Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, з метою поглиблення вивчення українського суспільства і популяризації імені першого українського соціолога – Михайла Драгоманова, прийнято рішення про створення Соціологічного центру імені Михайла Драгоманова.