"Тітушка" Крисін назвав умову повного визнання своєї вини у справі про тортури під час Майдану

Умовою було виключення з обвинувачення найтяжчої статті.

Фігурант справи про тортури і викрадання під час Майдану Юрій Крисін звинуватив прокурора Юлію Малашич, що представляє в справі сторону звинувачення, в тому, що йому ніхто не запропонував угоду зі слідством.

Про це повідомляє видання "Гордон".

Звинувачення прозвучало на сьогоднішньому засіданні в Дарницькому районному суді Києва. Крисін брав участь у засіданні в режимі відеоконференції, оскільки відбуває термін у Торецькій виправній колонії №2 в Донецькій області за вироком у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія.

"Те, що я чую по процесу – по одному і іншому, – просто воно вже переходить всі межі! На тому засіданні ми з вами говорили, і ви самі бачили, за скільки днів була сфабрикована ця справа і передана до суду. Зараз, як мій адвокат сказав простою мовою, "угоди" повинні були і мені запропонувати! Їх ніхто не пропонував, зі мною про це ніхто не розмовляв!.. Я до цієї справи не маю жодного відношення! І на стадії судового засідання я доведу, що я не давав команд бити майданівців, я нікого не вивозив! Я з "Оплотом" взагалі не був знайомий, як вони всі пишуть! І якщо почнеться – я почну говорити, і тоді прокурору бігти нікуди буде, її посадять!" – заявив Крисін.

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У коментарі виданню "ГОРДОН" прокурор Малашич заявила, що на етапі досудового слідства ані Крисін, ані його адвокати не висловлювали бажання співпрацювати зі слідством.

"Ініціатива щодо укладення угоди має виходити або від обвинуваченого, або від прокурора. У зв'язку з тим, що жодної співпраці в ході досудового слідства обвинувачений та його захист не виявляли, відповідно, пропозиція [угоду] від сторони обвинувачення в принципі не могла надходити", – розповіла прокурор Малашич.

Вона також додала, що вже коли обвинувальний акт був переданий до суду, один з трьох адвокатів Крисіна, Ігор Василенко, почав регулярно пропонувати угоду прокурору, слідчому та потерпілому.

"Від захисника Василенка мені особисто надходили такі пропозиції. До речі, він неодноразово телефонував і слідчому в даному кримінальному провадженні з пропозиціями щодо угоди. У минулому судовому засіданні захисник Василенко підійшов з пропозицією щодо укладання угоди і до потерпілого. Підійшов зі словами: "Ми вам пропонуємо угоду", – сказала прокурор Малашич.

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Прокурор зазначила, що адвокат Василенко пропонував, що Крисін повністю визнає свою провину, якщо звинувачення виключить найтяжчу статтю, за якою його клієнтові загрожує до 10 років в'язниці. Мова йде про ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування за попередньою змовою групою осіб).

"Коли захисник Василенко звернувся до мене з цією ініціативою, його умовою було виключення з обвинувачення найтяжчої статті, за якою обвинуваченому Крисіну передбачено покарання до 10 років позбавлення волі", – заявила прокурор Малашич.

Вона також підкреслила, що сторона звинувачення готова укласти угоду з Крисіним тільки в тому випадку, якщо він повністю визнає свою провину і дасть свідчення щодо інших співучасників злочину.

"Ми вважаємо, що в результаті судового слідства обвинувачення за всіма статтями щодо Крисіна будуть, безумовно, підтверджені. Вірогідність укладення угоди з обвинуваченим може бути розглянута лише у разі його повного і беззастережного визнання вини за всіма статтями, а також подальшої співпраці щодо викриття інших співучасників інкримінованих йому злочинів", – підсумувала прокурор Малашич.