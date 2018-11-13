У Кіровоградській області поблизу військового арсеналу зафіксували сигнал безпілотника

Командуванням військової частини було негайно посилено охорону об’єкту та проведено перевірку технічної території на наявність сторонніх предметів.

У Кіровоградській області поблизу військового арсеналу вчора було зафіксовано сигнал невстановленого безпілотного літального апарату.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє сьогодні у Facebook.

«Вчора, 12 листопада, поблизу одного із військових арсеналів у Кіровоградській області засобами радіоелектронної боротьби був зафіксований сигнал невстановленого безпілотного літального апарату», - сказано у повідомленні.

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У Генштабі зауважили, що командуванням військової частини негайно було посилено охорону об’єкту та проведено перевірку технічної території на наявність сторонніх предметів.

Також про подію було повідомлено співробітників Служби безпеки України та Національної поліції у Кіровоградській області.

Раніше на Вінниччині військові перехопили безпілотний літальний апарат.