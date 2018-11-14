"З'їзд любителів літньої гуми в Києві": соцмережі відреагували на сніговий апокаліпсис

Користувачі соцмереж вже встигли видати нагора порцію жартів про наслідки снігопаду в столиці.

Погода у Києві сьогодні, 14 листопада, порадувала жителів і гостей столиці снігопадом, який обрушився на місто як раз в годину пік.

Порадував снігопад у Києві, щоправда, далеко не всіх. До традиційних "пікових" заторів додалися й ті, які викликані негодою в Києві.

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Адже незважаючи на попередження синоптиків, багато водіїв вирішили відкласти на потім необхідність перевзути свої автівки у зимову гуму, що стало однією з причин великої кількості ДТП в Києві.

Снігопад, небажання водіїв заздалегідь міняти шини і ранковий час пік паралізували рух на дорогах Києва: місто зупинилося в 10-бальних заторах.

А ось кому снігопад у Києві за щастя - так це дітям. Вони сьогодні точно "відірвуться по повній", тим паче, синоптики обіцяють, що сніг у Києві буде йти чи не цілий день.

Тим часом, користувачі соцмереж вже встигли видати нагора порцію жартів про наслідки снігопаду в столиці.

До речі, сніг снігом, а асфальт класти все одно треба.

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"Їм просто стало холодно і вони зблизилися, щоб зігрітися", - коментує пост нижче Надія Руденко. "Це обнімашки)) холодно, от і притулились))", - додає Олександр Стасюк.

До речі, ось такі "трійнички" сьогодні на дорогах столиці досить популярні.

"Клуб любителів літньої гуми оголосив безстрокову акцію".

Не змінили літню гуму?

Змінюйте транспорт і не переймайтеся! pic.twitter.com/W3bNiar6BM — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) November 14, 2018

Всё, в #Киев официально начался Армагеддон.

На фото #снег с разницей в 5 минут.

А уже метель.#Украина, не хочуууууу зиму pic.twitter.com/ej3HJZ7DlI — Дядюшка Хо (@dyadushka_ho) November 14, 2018

Сегодня Киев внезапно стал населен исключительно африканцами, которые увидели снег первый раз в жизни. — Vladik (@mywildsense) November 14, 2018

Люблю Киев, у нас внезапно снег выпал — Просто Виталий (@vitalya_mayor) November 14, 2018

всё, я насмотрелась на снег

можете убирать — Natasha Raven (@RavenNatasha) November 14, 2018