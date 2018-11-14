Київ замело снігом: численні ДТП, величезні затори та красиві фото першого снігу (відео)

У Києві випав перший сніг.

Кияни виявилися не готові до снігопаду, не дивлячись на попередження синоптиків.

Через сніг на дорогах столиці сталося безліч ДТП. Утворилися 10-бальні затори.

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Також із початком снігопаду на шиномонтажах Києва спостерігається справжній колапс. Водії масово кинулися перевзувати свої авто у зимову гуму.

Через снігопад пасажирський транспорт курсує з відхиленням від розкладу.