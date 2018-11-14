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Київ замело снігом: численні ДТП, величезні затори та красиві фото першого снігу (відео)

16:35, 14 листопада 2018
Суспільство
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Через сніг на дорогах столиці сталося безліч ДТП. Утворилися 10-бальні затори.

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Також із початком снігопаду на шиномонтажах Києва спостерігається справжній колапс. Водії масово кинулися перевзувати свої авто у зимову гуму.

Через снігопад пасажирський транспорт курсує з відхиленням від розкладу.

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Новина в сюжеті: Перший сніг у Києві
Теги: #сніг#снігопад#перший сніг в Україні#сніговий колапс