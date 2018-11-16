﻿Суд у Черкасах дозволив вийти під заставу підозрюваним у жорстокому вбивстві журналіста, відбулися сутички (відео)

Після оголошення постанови у залі суду почалися сутички.

Суддя Соснівського суду Черкас пом'якшив запобіжний захід підозрюваним в жорстокому вбивстві громадського діяча та журналіста Василя Сергієнка.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

Підозрюваному в організації вбивства Вадиму Мельнику суддя призначив заставу у 2 млн грн. Одному з підозрюваних у виконанні злочину Віктору Горбенку також призначили заставу, але у 800 тис. грн.

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Після оголошення постанови у залі суду почалися сутички. Активісти, які були присутні на слуханнях, заблокували суд і не дозволяють вийти із зали суддям та підозрюваним. Через це між активістами та бійцями Нацгвардії почалися сутички, правоохоронці намагалися вивести присутніх силою.

У підсумку нацгвардійцям вдалося розблокувати залу суду, підозрюваних вивели геть.

Нагадаємо, убитий Василь Сергієнко був заступником голови Народної ради Корсунщини. Чоловіка викрали із власного будинку 4 квітня 2014 року, а наступного дня його труп знайшли у Виграївському лісі, що за 15 кілометрів від міста. Після того, як з ями дістали тіло чоловіка, побачили сліди страшних катувань: у Василя була повністю розбита голова, перебиті коліна, кілька ножових ран в область нирки, ножове поранення в область серця попереду й кілька ножових в серце зі спини, перерізана шия спереду, перерізана потилиця.