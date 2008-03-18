Чи потрібна Національна комісія з регулювання транспорту?

«Укрзалізниця» не бачить необхідності в створенні Національної комісії з питань регулювання транспорту (НКРТ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник генерального директора «Укрзалізниці» Віктор ЧОРНИЙ.

«На сьогодні створення НКРТ подається як панацея від усіх наших бід. Моя точка зору співпадає з офіційною точкою зору «Укрзалізниці» і Мінтрансзв’язку. Можу сказати, що як вантажні, так і пасажирські тарифи на сьогодні є об`єктивно і достатньо врегульовані законодавчо», - сказав він.

Він нагадав, що Мінтрансзв’язку під час підготовки наказу про збільшення залізничних тарифів погоджує його з Мінекономіки, Мінфіном, а на стадії роботи з Міністерством юстиції, з Держкомпідприємництва. «Тому, яку ще Нацкомісію потрібно, якщо п`ять міністерств плюс «Укрзалізниця» беруть участь у процесі формування і затвердження тарифів», - сказав він.

Крім того, за його словами, для ухвалення рішення про створення НКРТ необхідні істотні зміни до законодавства, зокрема, про природні монополії, про транспорт і в Конституцію України.

Як зазначив В.ЧОРНИЙ, згідно з існуючими пропозиціями, НКРТ не має чітких прописаних функцій, у той же час вона має відношення до диспетчерських служб, вокзалів – тобто до тих об`єктів, які несуть відповідальність за безпеку руху. «Якщо орган, котрий регулює, але не відповідає за кінцевий результат роботи, виникає питання, як розмежовуватиметься наша відповідальність («Укрзалізниці» і НКРТ – УНІАН) за кінцевий результат», - сказав він, додавши, що говорити про створення НКРТ можна буде після доопрацювання законодавства.

Як наголошується в прес-релізі «Укрзалізниці», створення комісії може ускладнити роботу транспортної галузі, зокрема, може порушитися система управління, буде створена колізія існування двох паралельних держструктур, буде збільшена витратна частина держбюджету на її утримання, буде загальмована лібералізація цінової політики і ліцензійної діяльності в сфері транспортних послуг. Як вважають у відомстві, перед створенням НКРТ необхідно також розмежувати державні і господарські функції.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економіки на своєму сайті обнародувало проект закону України “Про Національну комісію регулювання транспорту України” (НКРТ).

Документ розроблений за дорученням прем`єр-міністра України від 6 лютого 2008 року відповідно до Конституції України, Закону України “Про природні монополії”, “Про ціни і ціноутворення”, Указом Президента України від 24 вересня 2007 р. “Про Концепцію вдосконалення державного регулювання природних монополій”.

У Мінекономіки підкреслюють, що абзацом першим частині першої статті 4 Закону України “Про природні монополії” встановлено, що регулювання діяльності суб`єктів природних монополій у сферах, визначених у статті 5 Закону, здійснюється національними комісіями регулювання природних монополій, які утворюються і функціонують відповідно до цього Закону.

Частиною першою статті 5 Закону до сфер діяльності суб`єктів природних монополій віднесено, зокрема, користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об`єктами інфраструктури, котрі забезпечують рух залізничного транспорту загального користування, управління повітряним рухом, спеціалізованих послуг транспортних терміналів, портів, аеропортів згідно з переліком, який визначається Кабінетом міністрів України.

Крім того, статтею 6 Закону до суміжних ринків, які регулюються відповідно до цього Закону, належать внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним, повітряним, річковим і морським транспортом.

«Існуюча на сьогодні відомча система регулювання діяльності суб`єктів природних монополій у сфері транспорту передбачає поєднання Мінтрансзв’язку функцій регулювання діяльності ринків відповідних послуг, управління суб`єктами природних монополій і здійснення контролю за їх діяльністю. Це призводить до того, що, використовуючи інструменти впливу на ринок відповідних послуг, міністерство намагається створити сприятливіші умови діяльності, насамперед, підпорядкованим підприємствам, що не сприяє вдосконаленню функціонування всієї системи державного регулювання і підвищенню ефективності функціонування ринків послуг, які знаходяться в стані природної монополії і приводить до дискримінації решти учасників ринку», - зазначають в Мінекономіки.

Створення НКРТ, на думку Мінекономіки, має стати дієвим важелем забезпечення посилення ефективності державного регулювання діяльності на ринках природних монополій і суміжних ринках у галузі транспорту, зокрема в питаннях формування цінової (тарифної) політики.

Метою законопроекту є забезпечення ефективності функціонування ринків транспортних послуг на основі збалансованості інтересів суспільства, суб`єктів природних монополій і споживачів транспортних послуг.