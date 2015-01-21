Завтра в Україні знову обіцяють туман, мокрий сніг і ожеледицю

22 січня в Україні у більшості областей переважатиме хмарна тепла повітряна маса. Вологість повітря сягне 100%. Пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу, тумани, можливе налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах очікується ожеледиця, пише Opogode.ua.

Температура повітря протягом дня складе 0-5 тепла, в Криму до 10 градусів тепла. Тільки на північному сході буде холодніше, вночі до 5 градусів морозу.

У західній частині місцями невеликий сніг і мокрий сніг. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 0-5 градусів тепла.

У північних областях переважатиме волога погода з туманом і мокрим снігом. Температура повітря вночі близько нуля, у Чернігівській і Сумській областях до 5 градусів морозу, вдень від 2 морозу до 4 тепла.

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У центральних областях очікуються мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі та вдень від 1 морозу до 5 градусів тепла, вночі на Полтавщині до 4 морозу.

На сході України переважатиме волога повітряна маса, тумани, сніг і мокрий сніг. Увечері переважно без опадів. Температура повітря вночі 0-5 морозу, в Донецькій області 0-4 тепла, вдень 0-5 тепла, місцями до 2 морозу.

У південній частині місцями очікується невеликий дощ, можливо з мокрим снігом. У Криму без опадів. Температура повітря протягом доби - 0-6 тепла, в Криму вдень до 10 тепла.

У Києві - тумани, місцями невеликі мокрий сніг, туман і дощ. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 0-2 градуси тепла.

Вітер в Україні очікується східний і південно-східний, 5-12 м/с.