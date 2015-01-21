Україна повністю перекрила рух автобусів з Криму - ЗМІ

Про це повідомляє Крим-Реалії.

20 січня в редакцію сайту від читачів видання надійшли скарги на те, що на кордоні з Херсоном не пропускають пасажирські автобуси.

Читайте такожДо Криму продовжують курсувати «неофіційні» автобуси - ЗМІ

Кримчанин Еюп, з яким виданню вдалося зв'язатися, перебував на кордоні в автобусі, що йшов до Криму. Він підтвердив інформацію про те, що пасажиропотік в обидві сторони призупинений.

"Українські прикордонники розвертають всі автобуси і відправляють назад, – повідомив він. – Причин ніхто не пояснює".

В одній із компаній, що займаються пасажирськими перевезеннями в напрямку з Криму і назад, розповіли, що, за їхніми відомостями, українські прикордонники отримали «жорсткий наказ зверху».

«Якщо раніше питання перетину пасажирів і вантажів можна було вирішити «подяками», тепер наказали всіх не пропускати», – повідомили в компанії.

У Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті кореспонденту нагадали, що з 26 грудня 2014 року автобусне сполучення материкової України з Кримом припинене з міркувань безпеки пасажирів.

З 27 грудня з цією ж метою обмежили маршрут прямування потягів кримського напрямку станціями Новоолексіївка і Херсон.