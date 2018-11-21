33 правоохоронця, які підозрюються у злочинах проти Майдану, продовжують працювати в органах внутрішніх справ - ГПУ

Серед них 10 - начальницький склад, 23 - правоохоронці низового рівня.

На сьогодні 33 правоохоронця, яким оголошено про підозру у вчиненні злочинів проти Майдану, продовжують працювати в органах внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

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«На момент повідомлення про підозру у справах (щодо злочинів проти Майдану – УНІАН) в період 2014-2018 років 63 особи перебували в органах внутрішніх справ, у наступному (частина з них) звільнилися. На теперішній час 33 продовжують працювати, у тому числі є такі, щодо яких обвинувальні акти знаходяться в суді», - заявив він.

Горбатюк конкретизував, що серед цих 33 правоохоронців 10 - начальницький склад, 23 - правоохоронці низового рівня.